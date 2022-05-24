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Войска РФ намеренно создают гуманитарный кризис на оккупированных территориях, - Генштаб

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Вторник 24 мая 2022 18:37
Войска РФ намеренно создают гуманитарный кризис на оккупированных территориях, - Генштаб Фото: военные РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На оккупированных территориях российские солдаты создают условия для развития гуманитарного кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"Оккупанты продолжают нарушать права граждан Украины на временно занятых территориях - препятствуют свободному передвижению и создают искусственные условия для развития гуманитарного кризиса", - сказано в сводке Генштаба.

Напомним, ранее стало известно, что Мариуполь в результате боевых действий находится на грани эпидемической и экологической катастроф. Трупный яд может попасть в водопроводную систему города.

Также мы писали, что в населенных пунктах Херсонской области, находящихся под контролем страны-агрессора, российские солдаты ужесточили фильтрационные меры по отношению к мирному населению.

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