Войска РФ начинают оккупировать центральную часть Сумской области, - глава ОВА
Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий рассказал, что русские военные начинают оккупировать центральную часть области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление глави во время телемарафона.
По его словам, ранее южная часть области была оккупирована и занята. Однако, сейчас такую ситуацию наблюдают и в центральной части.
"Сегодня мы наблюдаем подобную ситуацию (в центральной части - ред.), начинают окапываться в общинах, начинают искать местную власть. Мы понимаем, что это начало оккупации центральной части Сумской области - сказал Живицкий.
Ранее мы сообщали, что в Сумской области россияне устроили провокацию на границе: взорвали БТР на пункте пропуска.
Также мы писали, что в Сумской области изменили время комендантского часа.
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