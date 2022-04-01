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Войска РФ начинают оккупировать центральную часть Сумской области, - глава ОВА

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Сумская область, Пятница 01 апреля 2022 20:43
Войска РФ начинают оккупировать центральную часть Сумской области, - глава ОВА Оккупанты захватывают центральную часть Сумской области (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий рассказал, что русские военные начинают оккупировать центральную часть области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление глави во время телемарафона.

По его словам, ранее южная часть области была оккупирована и занята. Однако, сейчас такую ситуацию наблюдают и в центральной части.

"Сегодня мы наблюдаем подобную ситуацию (в центральной части - ред.), начинают окапываться в общинах, начинают искать местную власть. Мы понимаем, что это начало оккупации центральной части Сумской области - сказал Живицкий.

Ранее мы сообщали, что в Сумской области россияне устроили провокацию на границе: взорвали БТР на пункте пропуска.

Также мы писали, что в Сумской области изменили время комендантского часа.

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