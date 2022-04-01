ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війська РФ починають окуповувати центральну частину Сумської області, - голова ОВА

Новость на русском →
Сумська область, П'ятниця 01 квітня 2022 20:43
Війська РФ починають окуповувати центральну частину Сумської області, - голова ОВА Окупанти захоплюють центральну частину Сумської області (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що російські військові починають окуповувати центральну частину області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голову під час телемарафону.

За його словами, раніше південна частина області була окупована і зайнята. Однак, зараз таку ситуацію спостерігають і в центральній частині.

"Сьогодні ми спостерігаємо подібну ситуацію (в центральній частині - ред.), починають окопуватися у громадах, починають шукати місцеву владу. Ми розуміємо, що це початок окупації центральної частини Сумської області - сказав Живицький.

Раніше ми повідомляли, що у Сумській області росіяни влаштували провокацію на кордоні: підірвали БТР на пункті пропуску.

Також ми писали, що у Сумській області змінили час комендантської години.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область Вторгнення Росії до України
NEWS
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою