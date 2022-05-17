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Войска РФ начали укрепление второй линии обороны в Запорожской области, - Генштаб

Фото: солдаты РФ (иллюстративное фото) (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Солдаты российской армии начали укреплять оборонительные позиции на Запорожском направлении. Враг усиливает вторую линию обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Одновременно кафиры осуществляют инженерное оборудование второй линии обороны", - говорится в сообщении Генштаба.

При этом отмечается, что в Запорожской области враг обстрелял украинских военных с применением ствольной артиллерии и минометов. Это было сделано с целью сковывания наших войск.

Напомним, 16 мая в Запорожской области кафиры обстреляли мирную инфраструктуру в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка. При этом усилия вражеской авиации сосредоточены на поражении промышленных и гражданских объектов.

Также мы писали, что оккупационные власти готовят в Энергодаре так называемый "референдум" о присоединении к России. Таким способом захватчики хотят уничтожить энергосистему Украины.

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