Войска РФ могут провести только две наступательные операции в Украине, - ISW
Войска РФ, по-видимому, в настоящее время могут провести только две значительные наступательные операции в Украине. Первая – это захват Северска, а вторая – это попытка штурма Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.
Северская операция может быть сосредоточена на развертывании наступления на Северск Донецкой области, с направления Верхнекаменки и Белогоровки. На бахмутском направлении войска оккупантов могут наступать из районов Новолуганского и Углегорской ТЭЦ.
Российская армия выделила достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории на этих двух направлениях, но этих сил будет недостаточно, чтобы поддерживать такой же темп наступления на других участках.
Напомним, украинская разведка отмечала, что ВСУ должны успеть остановить наступательный порыв и темп России до наступления осенне-зимнего периода.
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