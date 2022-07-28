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Войска РФ могут провести только две наступательные операции в Украине, - ISW

Новина українською →
Киев, Четверг 28 июля 2022 05:16
Войска РФ могут провести только две наступательные операции в Украине, - ISW Фото: войска РФ могут провести две наступательные операции в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ, по-видимому, в настоящее время могут провести только две значительные наступательные операции в Украине. Первая – это захват Северска, а вторая – это попытка штурма Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Северская операция может быть сосредоточена на развертывании наступления на Северск Донецкой области, с направления Верхнекаменки и Белогоровки. На бахмутском направлении войска оккупантов могут наступать из районов Новолуганского и Углегорской ТЭЦ.

Российская армия выделила достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории на этих двух направлениях, но этих сил будет недостаточно, чтобы поддерживать такой же темп наступления на других участках.

Войска РФ могут провести только две наступательные операции в Украине, - ISW

Напомним, украинская разведка отмечала, что ВСУ должны успеть остановить наступательный порыв и темп России до наступления осенне-зимнего периода.

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