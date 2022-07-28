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Війська РФ можуть провести тільки дві наступальні операції в Україні, - ISW

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Київ, Четвер 28 липня 2022 05:16
Війська РФ можуть провести тільки дві наступальні операції в Україні, - ISW Фото: війська РФ можуть провести дві наступальні операції в Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ, мабуть, зараз можуть провести тільки дві значні наступальні операції в Україні. Перша - це наступ на Сіверськ, а друга – це спроба штурму Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Сіверська операція може бути зосереджена на розгортанні наступу на Сіверськ Донецької області, з напрямку Верхньокам'янки і Білогорівки. На Бахмутському напрямку війська окупантів можуть наступати з районів Новолуганського та Вуглегірської ТЕЦ.

Російська армія виділила достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних атак і захоплення території на цих двох напрямках, але цих сил буде недостатньо, щоб підтримувати такий же темп наступу на інших ділянках.

Війська РФ можуть провести тільки дві наступальні операції в Україні, - ISW

Нагадаємо, українська розвідка зазначала, що ЗСУ повинні встигнути зупинити наступальний порив і темп Росії до настання осінньо-зимового періоду.

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