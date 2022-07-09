Войска РФ модернизировали зенитный комплекс С-300, чтобы обстреливать Николаевскую область

Оккупанты для обстрелов Николаевской области используют зенитно-ракетный комплекс С-300, модифицированный под использование разрывных снарядов с увеличенным осколочно-поражающим действием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
В результате обстрела модернизированным вооружением разрушена станция техобслуживания в Висунске, здание школы и соседние жилые дома в Березнеговатом, частные дома, бытовые складские помещения и гаражи в Новосеменовке. Потерь среди местного населения нет.
Напомним, РБК-Украина писало, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким назвал категории граждан которым стоит эвакуироваться из Николаева.
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