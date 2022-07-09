Війська РФ модернізували зенітний комплекс С-300, щоб обстрілювати Миколаївську область

Окупанти для обстрілів Миколаївської області використовують зенітно-ракетний комплекс С-300, модифікований під використання розривних снарядів зі збільшеною осколково-вражаючою дією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Внаслідок обстрілу модернізованим озброєнням зруйновано станцію техобслуговування у Висунську, будівлю школи та сусідні житлові будинки у Березнегуватому, приватні будинки, побутові складські приміщення та гаражі у Новосеменівці. Втрат серед місцевого населення немає.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що глава Миколаївської ОВВА Віталій Кім назвав категорії громадян яким варто евакуюватися з Миколаєва.
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