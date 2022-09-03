Войска РФ массированно обстреляли Черниговскую область: есть повреждения

Российская армия в субботу, 3 сентября, массированно обстреляла Новгород-Северский район в Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"Россияне из артиллерии обстреляли село Михальчина Слобода Новгород-Северской общины. Насчитали более 50 взрывов", - говорится в сообщении.
Чаус заявил, что жертв среди гражданского населения нет, однако повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Также оккупанты обстреляли территорию возле села Каменская Слобода Новгород-Северской общины.
Напомним, что оккупанты обстреляли эвакуационную колонну в Васильевке.
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