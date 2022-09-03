UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ массированно обстреляли Черниговскую область: есть повреждения

Фото: войска РФ массированно обстреляли Черниговскую область: есть повреждения (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия в субботу, 3 сентября, массированно обстреляла Новгород-Северский район в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Россияне из артиллерии обстреляли село Михальчина Слобода Новгород-Северской общины. Насчитали более 50 взрывов", - говорится в сообщении.

Чаус заявил, что жертв среди гражданского населения нет, однако повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Также оккупанты обстреляли территорию возле села Каменская Слобода Новгород-Северской общины.

Напомним, что оккупанты обстреляли эвакуационную колонну в Васильевке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьВойна в Украине