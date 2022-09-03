Війська РФ масовано обстріляли Чернігівську область: є пошкодження

Російська армія у суботу, 3 вересня, масовано обстріляла Новгород-Сіверський район у Чернігівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Черніговської ОВА В'ячеслава Чауса.
"Росіяни з артилерії обстріляли село Михальчина Слобода Новгород-Сіверської громади. Нарахували понад 50 вибухів", - йдеться у повідомленні.
Чаус заявив, що жертв серед цивільного населення нема, проте пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.
Також окупанти обстріляли територію біля села Кам’янська Слобода Новгород-Сіверської громади.
Нагадаємо, що окупанти обстріляли евакуаційну колону у Василівці.
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