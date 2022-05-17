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Войска РФ в Луганской области после неудачных штурмов отошли с большими потерями, - глава ОВА

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Луганская область, Вторник 17 мая 2022 09:01
Войска РФ в Луганской области после неудачных штурмов отошли с большими потерями, - глава ОВА Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты штурмовали Горскую общину Луганской области, а также проводили атаку в районе Сиротино около Северодонецка, и в результате отошли, понеся значительные потери.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Отмечается, что в результате вражеских артиллерийских обстрелов в Горском были повреждены 9 домов и в Золотом - 6.

"Кстати, штурмуя Горскую общину, россияне вынуждены были отойти, как и в районе Сиротино близ Северодонецка. Потери врага - многочисленны", - рассказал глава ОВА.

Относительно ситуации на фронте на Донбассе Гайдай сообщил, что в течение 16 мая ВСУ отбили 11 атак войск РФ, уничтожив 1 зенитный ракетный комплекс "Тор", 5 танков, 6 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО), 12 единиц боевой бронированной техники, а также 1 автомобиль.

"Подразделения ПВО сбили один вражеский самолет Су-25 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10"", - говорится в публикации.

Также глава ОВА рассказал о вражеском обстреле Северодонецкой городской многопрофильной больницы, где теперь повреждены еще 2 корпуса. Зафиксировано попадание в здание научно-производственного объединения "Импульс" в этом городе, были разрушены магазин строительных материалов и 4 многоэтажки.

Кроме того, в Рубежном разрушены 4 дома и в Лисичанске - 2.

"По меньшей мере, два авиационных удара нанесли россияне по селам Попаснянской общины. Разрушения получили три дома во Врубовке, четыре - в Камышевасе, по два - в Новозвановке и Троицком. Три - в Тошковке Горской общины", - пишет Гайдай.

Последствия российских обстрелов по городам Луганской области (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Ранее сообщалось, что в результате российских обстрелов больницы в Северодонецке погибли не менее 10 человек.

Напомним также, в последние несколько дней Северодонецк подвергается массированным обстрелам с применением артиллерии - 15 мая в результате вражеских ударов погибли 2 человека.

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