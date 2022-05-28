Войска РФ хотят возобновить наступление на Славянск: что известно

Российские военные готовятся возобновить наступление на Славянск Донецкой области. Для этого оккупанты перебрасывают вооружение по железной дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

"На Славянском направлении группировка войск противника принимает меры по возобновлению наступления на отдельных направлениях. Враг продолжает перекидывание вооружения и военной техники по железной дороге", - сказано в сообщении Генштаба.

При этом отмечается, что вооружение с территории РФ перебрасывается в район Купянска Харьковской области.