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Россия возобновила наступление на Славянск: карта боевых действий на 27 мая

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Киев, Пятница 27 мая 2022 08:32
Россия возобновила наступление на Славянск: карта боевых действий на 27 мая Фото: украинские военные отбивают наступление на Донбассе (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

По состоянию на утро 27 мая 2022 года российские войска возобновили наступление на Славянск (Донецкая область). Также активное наступление продолжается на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ и американский Институт изучения войны (ISW).

Россия возобновила наступление на Славянск: карта боевых действий на 27 мая

Фото: карта боевых действий на 27 мая

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях нет изменений, но сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси. Украинские силы принимают меры по усилению границы.

На Северском направлении противник усиливает прикрытие участка границы в Брянской и Курской областях с привлечением до двух батальонных тактических групп.

На Слобожанском направлении российские войска готовят личный состав для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. При этом наносится огневое поражение и проводится дистанционное минирование местности, на которую могут выдвинуться украинские войска.

На Харьковском направлении противник сосредоточил основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании ВСУ.

Россия возобновила наступление на Славянск: карта боевых действий на 27 мая

Фото: ситуация на Харьковском направлении

На Славянском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций украинских позиций и возобновили наступление.

На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение украинских подразделений, наносят ракетные удары, перегруппируют войска.

Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать украинские подразделения от основных сил.

Россия возобновила наступление на Славянск: карта боевых действий на 27 мая

Фото: ситуация на Донбассе

На Лиманском направлении враг ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в Лимане.

На Южнобужском направлении противник увеличил обстрелы подразделений наших войск, ведет воздушную разведку, проводит инженерное оборудование позиций. Усилил группировку за счет переброски резервов.

Россия возобновила наступление на Славянск: карта боевых действий на 27 мая

Фото: ситуация на юге

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают блокировку судоходства.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили 12 атак. Уничтожены танк, пять артиллерийских систем, пять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет Ка-52, крылатую ракету и БПЛА типа "Орлан-10".

Также истребитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожил крылатую ракету в Черновицкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска продолжают продвигаться к Бахмуту, но темпы наступления замедлились.

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