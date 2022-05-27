Россия пытается восстановить железную дорогу в Харьковской области: зачем это нужно

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В частности, на временно занятых территориях Харьковской области, оккупанты привлекают подразделения 29 отдельной железнодорожной бригады из Смоленска со специальной техникой и оборудованием для ремонта железнодорожной инфраструктуры", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня, в Харьковской области идут ожесточенные бои между нашими защитниками и российскими оккупантами. Россия пытается возобновить наступление на Славянск.

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