Россия пытается восстановить железную дорогу в Харьковской области: зачем это нужно
Российские военные пытаются восстановить железнодорожное сообщение на временно оккупированных территориях Харьковской области. Привлекли к работам подразделения железнодорожной бригады.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Главной целью восстановления поврежденной железной дороги для оккупантов, является улучшение логистического обеспечения своих солдат.
"В частности, на временно занятых территориях Харьковской области, оккупанты привлекают подразделения 29 отдельной железнодорожной бригады из Смоленска со специальной техникой и оборудованием для ремонта железнодорожной инфраструктуры", - пишет пресс-служба Генштаба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня, в Харьковской области идут ожесточенные бои между нашими защитниками и российскими оккупантами. Россия пытается возобновить наступление на Славянск.
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