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Війська РФ глушать зв'язок, щоб приховати переміщення в Харківській області, - Генштаб

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Харківська область, Субота 09 квітня 2022 19:17
Війська РФ глушать зв'язок, щоб приховати переміщення в Харківській області, - Генштаб Фото: війська РФ глушать зв'язок, щоб приховати переміщення в Харківській області (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти в Херсонській області почали придушувати мережі стільникового зв'язку для того, щоб приховати переміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

"У Слобожанщині противник продовжує здійснювати часткове блокування міста Харкова. З метою прихованого пересування окупаційних підрозділів по території Харківської області ворог здійснює радіоелектронне придушення мереж стільникового зв'язку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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