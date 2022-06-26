Войска РФ главные усилия сосредоточили на окружении ВСУ под Лисичанском, - Генштаб
Войска противника главные усилия сконцентрировали на попытках окружения группировки украинских войск в районе Лисичанска. Подразделения армии РФ наносят массированные авиаудары, а также обстрелы из различных типов вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Северском направлении войска РФ произвели огненное поражение артиллерией позиций Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. На Харьковском направлении противник продолжает ведение оборонных действий, также совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Уды, Харьков, Базалиевка, Русские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов, Кутузовка, Рубежное, Дементиевка, Чеполь, Светличное, Коробочкино, Ивановка, Шестаково и Печенеги.
В Славянском направлении войска противника основные усилия сосредоточили на ведении наступления в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Мазановка. Также нанесли удары из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Крестище, Дубровное, Богородичное, Новопавловка, Адамовка, Грушуваха, Вернополье, Краснополье, Мазановка, Веселое и Курулька.
Также зафиксированы вражеские обстрелы неподалеку от Волчоярки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Выемки, Верхнекаменского и Золотаровки. Нанесен авиационный удар парой Су-25 в районе населенного пункта Белая Гора.
На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Совершал огненное поражение из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка, Северск. Также противник совершал обстрелы из танков и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Керамик, Красногоровка, Северное, Водяное, Уманское, Карловка, Новомихайловка, Марьинка, Парасковеевка, Павловка, Шевченко, Пречистовка, Золотая Нива, Комар, Владимировка, Гуляйпольское, Белогорье, Новополье, Красное, Зеленое Поле, Гуляйполе и Малиновка.
На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей и оказывает огневое влияние на подразделения ВСУ с целью недопущения перегруппировки войск. Украинская авиация на соответствующих участках наносила удары по скоплениям врага. Потери оккупантов уточняются.
Напомним, что авиация вооруженных сил Украины на южном направлении нанесла пять ударов по скоплению российской военной техники, а также по командным и опорным пунктам вражеских подразделений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.