Польша выступила за введение новых санкций против РФ: они работают, но надо еще

Президент Польши Анджей Дуда выступил за введение новых санкций против России за ее вторжение в Украину. Заявив, что введенные ранее ограничения работают, но их не достаточно.

"Санкции работают, их нужно вводить еще, чтобы ослабить Россию. Нет сомнения, вместе с США и другими союзниками по НАТО и со всем свободным и честным миром мы стоим на стороне Украины. Мы сделаем все, чтобы защитить Украину", - отметил Дуда.

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