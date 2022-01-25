UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Войска РФ на Донбассе устроили "единый день огня"

Автор: Мария Кучерявец

Российские войска на оккупированном Донбассе устроили так называемый "единый день огня". Боевики тренируют артиллеристов и минируют местность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прэс-центр Главного управления разведки Минобороны.

"На этой неделе в подразделениях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов проводятся занятия по тактической и огневой подготовке, а также тренировки по управлению огнем артиллерийских подразделений в рамках так называемого “единого дня огня”, - говорится в сообщении.

По информации разведки, на передовых позициях оккупанты проводят инженерные работы по восстановлению фортификационных сооружений с одновременным наращиванием минно-взрывных заграждений, в том числе, с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин российского производства.

Вместе с тем, как добавляют в ведомстве, высокая интенсивность такой деятельности оккупационных войск, отсутствие взаимодействия между подразделениями и ухудшение погоды приводят к увеличению случаев подрывов военнослужащих противника на собственных минах.

Напомним, за минувшие сутки, 24 января, боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

При этом днем ранее на Донбассе было зафиксировано 3 обстрела и травмирован боец. Боевики открывали огонь по позициям ВСУ из минометов и гранатометов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс