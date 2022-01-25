Війська РФ на Донбасі влаштували "єдиний день вогню"

"Цього тижня у підрозділах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів проводяться заняття з тактичної і вогневої підготовки, а також тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів у рамках так званого “єдиного дня вогню”, - йдеться в повідомлені.

За інформацією розвідки, на передових позиціях окупанти проводять інженерні роботи з відновлення фортифікаційних споруд з одночасним нарощуванням мінно-вибухових загороджень, у тому числі, з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін російського виробництва.

Разом з тим, як додають у відомстві, висока інтенсивність такої діяльності окупаційних військ, відсутність взаємодії між підрозділами та погіршення погоди призводять до збільшення випадків підривів військовослужбовців противника на власних мінах.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 січня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

При цьому днем раніше на Донбасі було зафіксовано 3 обстріли та травмований боєць. Бойовики відкривали вогонь по позиціях ЗСУ з мінометів і гранатометів.