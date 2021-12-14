Войска РФ на Донбассе приводили к высшей степени готовности, - разведка

"С 6 по 10 декабря оккупанты провели тренировки по приведению в высшие степени боевой готовности отдельных мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений с выводом их в определенные районы сосредоточения и развертывания пунктов управления", - говорится в сообщении.

По информации разведки, кроме того, с 13 декабря оккупационные войска восстановили интенсивность мероприятий боевой подготовки, в частности проведение сборов с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками.