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Войска РФ на Донбассе приводили к высшей степени готовности, - разведка

Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска на Донбассе наращивают мероприятия по повышению готовности, в частности, путем проведения сборов. Также, в течение четырех дней боевики тренировались приводить подразделения в высшую степень боевой готовности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"С 6 по 10 декабря оккупанты провели тренировки по приведению в высшие степени боевой готовности отдельных мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений с выводом их в определенные районы сосредоточения и развертывания пунктов управления", - говорится в сообщении.

По информации разведки, кроме того, с 13 декабря оккупационные войска восстановили интенсивность мероприятий боевой подготовки, в частности проведение сборов с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками.

Напомним, за минувшие сутки боевики дважды обстреляли позиции наших военных. На этот раз боевики совершили обстрелы в Луганской области обстреляли Попасну и Катериновку.

Добавим,ОБСЕ продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня на Донбассе. За эти выходные, с 10 по 12 декабря, там зафиксировали 810 нарушений.

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Министерство обороны УкраиныДонбасс