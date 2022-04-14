Войска РФ атаковали Донецкую область: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты за сутки обстреляли территории на западе и севере Донецкой области. В частности, враг нанес удар по Великой Новоселке, ранения получили три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой области Павла Клименко.
Сообщается, что одна из бомб в Великой Новоселке попала в многоэтажку. К счастью, все жильцы уже были эвакуированы.
Также под обстрелы попали Заречное, Угледар и Богородичное. В Заречном один человек погиб и двое ранены. К тому же в Угледаре - один погибший и трое раненых, в Заречном - один погибший.
Кроме того, за сутки эвакуировали 46 человек из Угледара, среди которых 6 детей.
"Сегодняшний пример Великой Новоселки четко доказывает, что эвакуация - это жизненная необходимость. Поэтому в очередной раз призываю всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, как можно быстрее покинуть область", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что войска РФ усилили позиции вокруг оккупированного Донецка.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 50-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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