Війська РФ атакували Донецьку область: є загиблі та поранені

Російські окупанти за добу обстріляли території на заході та півночі Донецької області. Зокрема, ворог завдав удару по Великій Новосілці, поранення отримали троє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Клименка.
Повідомляється, що одна з бомб у Великій Новосілці влучила у багатоповерхівку. На щастя, всі мешканці вже були евакуйовані.
Також під обстріли потрапили Зарічне, Вугледар та Богородичне. У Зарічному одна людина загинула та двоє поранено. До того ж у Вугледарі - один загиблий і троє поранених, у Зарічному - один загиблий.
Окрім того, за добу евакуювали 46 людей з Вугледара, серед яких 6 дітей.
"Сьогоднішній приклад Великої Новосілки чітко доводить, що евакуація - це життєва необхідність. Тому вкотре закликаю всіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури, якнайшвидше покинути область", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що війська РФ посилили позиції навколо окупованого Донецька.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 50-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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