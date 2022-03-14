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Войска РФ атаковали "Черниговскую политехнику" и били по Нежину "Ураганами"

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 14 марта российские войска обстреляли здание Национального университета "Черниговский политехника". Также враг накрыл "Ураганами" город Нежин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса во время видеообращение.

"Сегодня записываю видео возле Черниговской политехники - еще один "военный" объект, который был разбит сегодня, уничтожен ночью врагом", - сказал Чаус.

По его словам, ситуация в области не претерпела существенных изменений.

"Нежин был ночью обстрелян "Ураганами", без потерь гражданского населения (информация уточняется). По Чернигову также прилетало: под утро авиа удары", - уточнил Чаус.

Он отметил, там, где есть возможность, сейчас пытаются передать продукты и лекарства.

"Там, где нет возможности, просим вас потерпеть, я понимаю как трудно без хлеба, но мы стараемся по каждому населенному пункту найти каналы передачи всего необходимого", - подчеркнул Чаус.

Также он сообщил о запланированном зеленом коридоре, сейчас проводятся консультации с центральными властями, после которых будет более подробная информация по эвакуации.

Напомним, российские оккупанты нанесли авиаудары по двум населенным пунктам Николаевской области.

Также войска РФ обстреляли Ахтырку Сумской области в результате погибли три человека.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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