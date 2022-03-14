Войска РФ атаковали "Черниговскую политехнику" и били по Нежину "Ураганами"

"Сегодня записываю видео возле Черниговской политехники - еще один "военный" объект, который был разбит сегодня, уничтожен ночью врагом", - сказал Чаус.

По его словам, ситуация в области не претерпела существенных изменений.

"Нежин был ночью обстрелян "Ураганами", без потерь гражданского населения (информация уточняется). По Чернигову также прилетало: под утро авиа удары", - уточнил Чаус.

Он отметил, там, где есть возможность, сейчас пытаются передать продукты и лекарства.

"Там, где нет возможности, просим вас потерпеть, я понимаю как трудно без хлеба, но мы стараемся по каждому населенному пункту найти каналы передачи всего необходимого", - подчеркнул Чаус.

Также он сообщил о запланированном зеленом коридоре, сейчас проводятся консультации с центральными властями, после которых будет более подробная информация по эвакуации.