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Війська ППО України знищили ворожий штурмовик і чотири БПЛА

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Донецьк, Субота 13 серпня 2022 12:25
Війська ППО України знищили ворожий штурмовик і чотири БПЛА Фото: ЗСУ знищили ворожий Су-25 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За минулу добу українські війська знищили чотири безпілотники типу "Орлан-10" і один штурмовик Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook-сторінку Об'єднаних сил.

Зазначається, що війська ППО відпрацювали на східному напрямку.

"За минулу добу війська протиповітряної оборони Сухопутних Військ ЗС України на сході України знищили 4 БПЛА типу Орлан-10, один вночі та штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 російських окупантів. Загалом РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже близько 43 400 своїх військових убитими.

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