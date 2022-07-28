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Войска противника ночью обстреляли Криворожский район: повреждены дома, задет газопровод

Фото: войска противника ночью обстреляли Криворожский район (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ночью 28 июля войска РФ из "Ураганов" и ствольной артиллерии ударили по двум громадам Криворожского района Днепропетровской области – Зеленодольской и Апостоловской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В Зеленодольской громаде снаряды попали по Зеленодольску и Малой Костромке. В селе повреждены несколько домов, задеты водопровод и газопровод. Люди не пострадали.

В Апостоловской громаде оккупанты ударили по селу Украинка. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что утром 28 июля войска противника обстреляли Вышгородский район Киевской области. Обстрелу подвергся объект инфраструктуры.

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