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Війська противника вночі обстріляли Криворізький район: пошкоджені будинки, зачеплений газопровід

Фото: війська противника вночі обстріляли Криворізький район (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вночі 28 липня війська РФ з "Ураганів" і ствольної артилерії вдарили по двох громадах Криворізького району Дніпропетровської області – Зеленодольській і Апостолівській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченка.

У Зеленодольській громаді снаряди влучили по Зеленодольську та Малій Костромці. У селі пошкоджено кілька будинків, зачеплені водопровід і газопровід. Люди не постраждали.

У Апостолівській громаді окупанти вдарили по селу Українка. Є руйнування, але обійшлося без постраждалих.

Раніше ми писали, що вранці 28 липня війська противника обстріляли Вишгородський район Київської області. Обстрілу піддався об'єкт інфраструктури.

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