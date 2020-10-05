Войска непризнанного Карабаха отступили на нескольких участках

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе войска непризнанной республики отвели на нескольких направлениях. Отступление проведено в тактических целях.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.

По его словам, на некоторых направлениях линии фронта войска непризнанной НКР отвели, чтобы избежать больших потерь и нанести еще больший урон армии Азербайджана.

"Достижения значительны в обоих отношениях. Армейское командование продолжает профессионально сражаться, но не за горами тот день, когда мы увидим, как в панике отступает расформированная армия врага. И решение уже принято, останавливаться не будем", - добавил Погосян.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев требует международных гарантий вывода армянской армии с Нагорного Карабаха.

Кроме того, он подчеркнул, что в урегулировании карабахского конфликта должна принимать участие Турция.

"Турция - важный игрок в регионе, сосед Азербайджана, сосед Армении. В дальнейшем мирном процессе, а он настанет, роль Турции, на мой взгляд, будет очень важной", - отметил Алиев.