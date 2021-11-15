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Войска на границе: в ЕС пригрозили РФ последствиями, а Украину призвали к сдержанности

Автор: Артур Родивилов

Главы Германии, Франции и Украины встретились в Брюсселе и провели переговоры на тему ситуации на границе и Донбассе. По итогам встречи Германия и Франция выпустили совместное заявление, в котором пригрозили РФ последствиями в случае нарушения границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Германии.

В заявлении отмечается, что Россия неоднократно отказывалась встретиться на уровне министров иностранных дел в нормандском формате.

Берлин и Париж готовы встречаться и взаимодействовать конструктивно и предметно.

"В свете новой обеспокоенности передвижениями российских военных и техники вблизи Украины мы призываем Россию проявлять сдержанность и прозрачно информировать о своей военной активности. Любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины имела бы тяжелые последствия", - говорится в совместном заявлении.

Стороны отметили, что просили Украину продолжать полное выполнение договоренностей и сохранять полную приверженность переговорам в нормандском формате.

Напомним, Украина настаивает на возобновлении работы в нормандском формате без предварительных условий. Однако Россия тормозит переговорный процесс, избегая встреч.

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Нормандский формат