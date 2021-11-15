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Війська на кордоні: в ЄС пригрозили РФ наслідками, а Україну закликали до стриманості

Автор: Артур Родивилов

Глави Німеччини, Франції та України зустрілися в Брюсселі і провели переговори на тему ситуації на кордоні та Донбасі. За підсумками зустрічі Німеччина і Франція випустили спільну заяву, в якій пригрозили РФ наслідками у разі порушення кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Німеччини.

У заяві наголошується, що Росія неодноразово відмовлялася зустрітися на рівні міністрів закордонних справ у нормандському форматі.

Берлін і Париж готові зустрічатися і взаємодіяти конструктивно і предметно.

"У світлі нової стурбованості пересуваннями російських військових і техніки поблизу України ми закликаємо Росію проявляти стриманість і прозоро інформувати про свою військову активність. Будь-яка нова спроба підірвати територіальну цілісність України мала б важкі наслідки", - йдеться в спільній заяві.

Сторони зазначили, що просили Україну продовжувати повне виконання домовленостей і зберігати повну прихильність переговорам у нормандському форматі.

Нагадаємо, Україна наполягає на відновленні роботи у нормандському форматі без попередніх умов. Однак Росія гальмує переговорний процес, уникаючи зустрічей.

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