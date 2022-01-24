Войска и бомбардировщики: США готовят ответ России в случае вторжения в Украину
Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer/Getty Images)
США готовят варианты ответа в случае вторжения России в Украину. Среди них - переброска войск в соседние с Украиной страны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NBC News.
Глава Пентагона Ллойд Остин предложил президенту США Джо Байдену также варианты передвижения американских военных перед возможным вторжением.
Что, в частности, предложил Остин:
- полеты бомбардировщиков над регионом,
- заходы кораблей в Черное море,
- переброска войск и некоторого оборудования из других частей Европы в Польшу, Румынию и другие соседние с Украиной страны.
Напомним, в Украине заявили о возможности нападения России уже через месяц.
Ранее агентство Bloomberg писало, что президент Китая Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр.