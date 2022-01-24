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Войска и бомбардировщики: США готовят ответ России в случае вторжения в Украину

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 24 января 2022 13:45
Войска и бомбардировщики: США готовят ответ России в случае вторжения в Украину Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

США готовят варианты ответа в случае вторжения России в Украину. Среди них - переброска войск в соседние с Украиной страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NBC News.

Глава Пентагона Ллойд Остин предложил президенту США Джо Байдену также варианты передвижения американских военных перед возможным вторжением.

Что, в частности, предложил Остин:

  • полеты бомбардировщиков над регионом,
  • заходы кораблей в Черное море,
  • переброска войск и некоторого оборудования из других частей Европы в Польшу, Румынию и другие соседние с Украиной страны.
Эти варианты глава Пентагона предложил, чтобы успокоить союзников по НАТО и усилить их оборону, особенно оборону тех стран, которые граничат с Украиной. Цель состоит в том, чтобы продемонстрировать единство и силу в НАТО и сдержать российскую агрессию против союзников в регионе.

Напомним, в Украине заявили о возможности нападения России уже через месяц.

Ранее агентство Bloomberg писало, что президент Китая Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр.

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