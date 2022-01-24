Війська та бомбардувальники: США готують відповідь Росії у разі вторгнення в Україну
Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer / Getty Images)
США готують варіанти відповіді у разі вторгнення Росії в Україну. Серед них - перекидання військ у сусідні з Україною країни.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NBC News.
Глава Пентагону Ллойд Остін запропонував президенту США Джо Байдену також варіанти пересування американських військових перед можливим вторгненням.
Що, зокрема, запропонував Остін:
- польоти бомбардувальників над регіоном,
- заходи кораблів у Чорне море,
- перекидання військ та деякого обладнання з інших частин Європи до Польщі, Румунії та інших сусідніх з Україною країн.
Нагадаємо, в Україні заявили про можливість нападу Росії вже через місяць.
Раніше агенство Bloomberg писало, що президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента РФ Володимира Путіна не нападати на Україну під час Зимових Олімпійських ігор.