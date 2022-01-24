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Війська та бомбардувальники: США готують відповідь Росії у разі вторгнення в Україну

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Вашингтон, Понеділок 24 січня 2022 13:45
Війська та бомбардувальники: США готують відповідь Росії у разі вторгнення в Україну Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

США готують варіанти відповіді у разі вторгнення Росії в Україну. Серед них - перекидання військ у сусідні з Україною країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NBC News.

Глава Пентагону Ллойд Остін запропонував президенту США Джо Байдену також варіанти пересування американських військових перед можливим вторгненням.

Що, зокрема, запропонував Остін:

  • польоти бомбардувальників над регіоном,
  • заходи кораблів у Чорне море,
  • перекидання військ та деякого обладнання з інших частин Європи до Польщі, Румунії та інших сусідніх з Україною країн.
Ці варінти глава Пентагону запропонував, щоб заспокоїти союзників по НАТО та посилити їхню оборону, особливо оборону тих країн, які межують з Україною. Мета полягає в тому, щоб продемонструвати єдність і силу в НАТО та стримати російську агресію проти союзників у регіоні.

Нагадаємо, в Україні заявили про можливість нападу Росії вже через місяць.

Раніше агенство Bloomberg писало, що президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента РФ Володимира Путіна не нападати на Україну під час Зимових Олімпійських ігор.

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