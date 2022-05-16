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Війська Білорусі на кордоні можуть стримати ЗСУ, щоб вони не попрямували на Донбас, - розвідка Британії

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Лондон, Понеділок 16 травня 2022 09:13
Війська Білорусі на кордоні можуть стримати ЗСУ, щоб вони не попрямували на Донбас, - розвідка Британії Фото: Війська Білорусі на кордоні можуть стримати ЗСУ, щоб вони не попрямували на Донбас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Білорусь після військових навчань, які були проведені на початку травня, оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною, а також підрозділів ППО, артилерії і ракетних військ на полігонах на заході країни. Присутність білоруських військ біля кордону можуть стримати ЗСУ, так що вони не зможуть попрямувати для підтримки операцій на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

"Попри ранні припущення, до теперішнього часу білоруські війська не були безпосередньо залучені в конфлікт. Однак білоруська територія використовувалася як плацдарм для початкового наступу Росії на Київ і Чернігів", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що Росія здійснювала повітряні вильоти і ракетні удари з території Білорусі.

"Білоруський президент Лукашенко, ймовірно, балансує між підтримкою російського вторгнення і бажанням уникнути прямої військової участі з ризиком західних санкцій, дій у відповідь України і можливого невдоволення в білоруських збройних силах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку травня Білорусь оголосило про проведення раптової перевірки сил реагування Збройних сил, які включатимуть, зокрема, перекидання частин і підрозділів у певні райони.

При цьому 10 травня в Білорусі заявили, що через нібито загрозу з боку ЗСУ Мінськ розгорне війська на кордоні з Україною.

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