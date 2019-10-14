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Войска Асада вошли в город Табка на севере Сирии

Новости » Происшествия    14.10.2019 - 12:41
Войска Асада вошли в город Табка на севере Сирии
Фото: войска Асада (из открытых источников)

Сирийские силы взяли под контроль военный аеродором

Войска режима сирийского президента Башара Асада вошли в город Табка на севере Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SANA.

Как сообщается, сирийские правительственные войска взяли под контроль сразу несколько населенных пунктов в провинции Ракка на севере Сирии. В частности, войска Асада вошли в город Табка вблизи Евфратской гидроэлектростанции, а также захватили военный аэродром.

Кроме того, в данный момент войска режима Асада входят в город Айн-Иса в сирийской провинции Ракка. Местное население собралось на въезде в город, чтобы встретить правительственные силы.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования курдов договорились о военной коалиции с режимом Башара Асада для совместной борьбы с агрессией Турции на северо-востоке Сирии. Курды рассчитывают, что создание коалиции позволит освободить сирийские города, которые были оккупированы Турцией, например Африн.

Также РБК-Украина писало, что сирийские правительственные силы начали наступление на северные регионы Сирии, чтобы противодействовать военной операции Турции. Военные Асада без боя прошли все блокпосты и вошли в приграничный город Манбидж.

Как известно, 9 октября Турция объявила о начале военной операции на севере Сирии против вооруженных формирований курдов. В Анкаре утверждали, что целью военной операции в Сирии является "создание безопасной зоны".

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