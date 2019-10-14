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Війська Асада увійшли в місто Табка на півночі Сирії

Новини » Надзвичайні події    14.10.2019 - 12:41
Війська Асада увійшли в місто Табка на півночі Сирії
Фото: війська Асада (з відкритих джерел)

Сирійські сили взяли під контроль військовий аеродором

Війська режиму сирійського президента Башара Асада увійшли у місто Табка на півночі Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SANA.

Як повідомляється, сирійські урядові війська взяли під контроль відразу декілька населених пунктів в провінції Ракка на півночі Сирії. Зокрема, війська Асада увійшли у місто Табка поблизу Євфратської гідроелектростанції, а також захопили військовий аеродром.

Крім того, в даний момент війська режиму Асада входять в місто Айн-Іса в сирійській провінції Ракка. Місцеве населення зібралося на в'їзді в місто, щоб зустріти урядові сили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що збройні формування курдів домовилися про військову коаліцію з режимом Башара Асада для спільної боротьби з агресією Туреччини на північному сході Сирії. Курди розраховують, що утворення коаліції дозволить звільнити сирійські міста, які були окуповані Туреччиною, наприклад Афрін.

Також РБК-Україна писало, що сирійські урядові сили почали наступ на північні регіони Сирії, щоб протидіяти військовій операції Туреччини. Військові Асада без бою пройшли всі блокпости і увійшли в прикордонне місто Манбідж.

Як відомо, 9 жовтня Туреччина оголосила про початок військової операції на півночі Сирії проти збройних формувань курдів. В Анкарі стверджували, що метою військової операції в Сирії є "створення безпечної зони".

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