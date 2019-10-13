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Сирийская армия начала наступление на курдские территории

Новости » Общество    13.10.2019 - 21:45
Сирийская армия начала наступление на курдские территории
Фото: сирийская армия (twitter.com/bisimi)

По данным SANA, войска Башара Асада будут "противостоять турецкой агрессии"

Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны. Об этом сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.

Сообщается, что "части двинулись на север, чтобы противостоять турецкой агрессии".

При этом информации о том, согласовали ли правительственные войска свои действия с курдскими "Демократическими силами", пока нет. По данным телеканала Al Mayadeen, который ссылается на источники среди курдов, армия Башара Асада продвигается без сопротивления: солдаты без боя прошли все блокпосты и вошли в город Манбидж.

Источники Al Mayadeen сообщили, что сирийская армия в ближайшие 48 часов намерена занять контролируемые курдами города Манбидж и Кобани.

Представителей курдской Демократической прогрессивной партии Ахмед Сулейман сообщил Reuters, что представители курдских "Сирийских демократических сил" и официальных властей Сирии провели переговоры на российской военной базе Хмеймим в провинции Латакия, целью которых было соглашение в связи с турецкой операцией на северо-востоке страны.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции на севере Сирии против вооруженных формирований курдов с целью "создания безопасной зоны". По состоянию на 11 октября турецкая сторона официально подтвердила гибель одного военного.

Турецкие военнослужащие в ходе военной операции захватили приграничный населенный пункт Сулук в северо-восточной части Сирии. Сообщалось, что войска Турции проводят рейды по выявлению остатков курдов.

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