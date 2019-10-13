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Курды и правительство Сирии договорились о совместном противостоянии Турции

Новости » Политика    13.10.2019 - 23:16
Курды и правительство Сирии договорились о совместном противостоянии Турции
Иллюстративное фото (flickr.com/Sulafa Khalil)

Курды надеются, что удастся освободить сирийские города, оккупированные турецкой армией

Правительственные войска Сирии будут размещены по всей длине сирийско-турецкой границы, чтобы помочь отразить наступление Турции, в рамках соглашения, достигнутого между курдами и Дамаском. Об этом говорится в заявлении курдской администрации, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно распространенному курдами заявлению, развертывание войск поддержит курдские "Сирийские демократические силы" (СДС) в противостоянии "агрессии и поспособствует освобождению районов, куда вошла турецкая армия и наемники".

Кроме того отмечается, что это также позволит освободить другие сирийские города, оккупированные турецкой армией, такие как Африн.

Отмечается, что соглашение между курдами и сирийским правительством последовало после неожиданного решения на прошлой неделе Соединенных Штатов отвести группу своих войск от участка границы, открывая путь для вторжения Турции.

Напомним, ранее появилась информация, что сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, чтобы противостоять турецкой агрессии", но біло неизвестно, согласованы ли эти действия с Сирийскими демократическими силами.

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