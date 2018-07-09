Войска Асада и РФ взяли в осаду лагерь повстанцев на юге Сирии

Повстанцы опасаются за судьбу плененных соратников

Правительственная сирийская армия и военные России сегодня взяли в осаду лагерь повстанцев в городе Дераа, что на юге Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, именно с этого города началось восстание против правления нынешнего президента Сирии Башара Асада.

Так, Абу Шайма, представитель оппозиции в южно-сирийском городе, сказал, что несколько тысяч человек теперь окружены после того, как армия подтянула главную базу к западу от города без боя до официальной эвакуации повстацев.

"Армия и ее ополченцы полностью осадили Дераа", - сказал представитель повстанцев Reuters.

В пятницу была достигнута договоренность между российскими офицерами и представителями повстанцев, которые сдали город Дераа вместе с другими городами в южной провинции, которые граничат с Иорданией.

Оппозиционные бойцы, не готовые к миру с армией, должны быть сначала допущены к эвакуации в оппозиционные районы на севере Сирии до передачи оружия и возвращения государственного суверенитета.

Повстанцы говорят, что эта сделка также не позволяет армии перемещаться в свои бастионы и позволяет бывшим повстанцам из местных оставаться под надзором российской военной полиции.

"Существует много опасений по поводу их дальнейшей судьбы, и мы не доверяем русским или режиму", - добавил Шайма.

В других частях соглашения повстанцы свободной сирийской армии (FSA), которые когда-то получали поддержку Запада, продолжали передавать пограничные посты вдоль границы с Иорданией, восточнее провинции Дераа, которые она контролировала с первых дней конфликта.

Армия и ее ополченцы одержали стратегическую победу после того, как захватили переход Насиб, жизненно важный торговый маршрут, который боевики удерживали в течение трех лет.

Напомним, в воскресенье, 8 июля,поддерживаемые Россией сирийские войска взяли под контроль пограничный переход Насиб между Иорданией и Сирией.