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Інтерв'ю

Війська Асада і РФ взяли в облогу табір повстанців на півдні Сирії

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 12:38
Фото: сирійський танк (twitter.combellingcat)
Фото: сирійський танк (twitter.combellingcat)

Повстанці побоюються за долю полонених соратників

Сирійська урядова армія і військові Росії сьогодні взяли в облогу табір повстанців у місті Дераа на півдні Сирії. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, саме з цього міста почалося повстання проти правління нинішнього президента Сирії Башара Асада.

Так, Абу Шайма, представник опозиції в південно-сирійському місті, сказав, що кілька тисяч людей тепер оточені після того, як армія підтягла головну базу на захід від міста без бою до офіційної евакуації повстацев.

"Армія і її ополченці повністю обложили Дераа", - сказав представник повстанців Reuters.

В п'ятницю була досягнута домовленість між російськими офіцерами і представниками повстанців, які здали місто Дераа разом з іншими містами в південній провінції, які межують з Йорданією.

Опозиційні бійці, не готові до світу з армією, повинні бути спочатку допущені до евакуації опозиційні райони на півночі Сирії до передачі зброї та повернення державного суверенітету.

Повстанці кажуть, що ця угода також не дозволяє армії переміщатися в свої бастіони і дозволяє колишнім повстанцям з місцевих залишатися під наглядом російської військової поліції.

"Існує багато побоювань щодо їх подальшої долі, і ми не довіряємо російською або режиму", - додав Шайма.

В інших частинах угоди повстанці вільної сирійської армії (FSA), які отримали підтримку Заходу, продовжували передавати прикордонні пости уздовж кордону з Йорданією, на схід від провінції Дераа, які вона контролювала з перших днів конфлікту.

Армія і її ополченці здобули стратегічну перемогу після того, як захопили перехід Насіб, життєво важливий торговий маршрут, який бойовики утримували протягом трьох років.

Нагадаємо, в неділю, 8 липня,поддерживаемые Росією сирійські війська взяли під контроль прикордонний перехід Насіб між Йорданією і Сирією.

Уряд Асада і повстанці домовилися про припинення вогню на півдні Сирії Сили Асада і РФ завдали по Сирії 600 авіаударів
Теги публікації: Сирія, армия, повстанцы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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