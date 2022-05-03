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Из-за войны в Украине впервые за 10 лет подорожает японский фастфуд

Соба (Фото: spoon.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Несколько японских производителей гречневой лапши соба быстрого приготовления впервые за почти десятилетие повысят цены на свою массовую продукцию из-за роста цен на сырье, которое вызвано вторжением России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Значительная часть гречневой крупы, из которой изготовляется соба, импортируется, в частности, из России. Российскую гречку все еще можно импортировать, но перебои с доставкой затрудняют закупки. Впервые за десять лет производителям соба придется на 10-15% увеличить цены на свою продукцию.

По данным Японской ассоциации соба, в 2020 году Япония произвела только 42% своей потребности в гречке. По данным Министерства сельского хозяйства, этот разрыв восполняется за счет импорта гречки из Китая, России. Введенные против РФ санкции также усложнили многие финансовые операции, в частности процесс оплаты продукции.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Япония