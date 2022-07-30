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Из-за войны в Украине изменится спрос на рабочую силу: кто будет нужен

Новина українською →
Украина, Суббота 30 июля 2022 15:13
Из-за войны в Украине изменится спрос на рабочую силу: кто будет нужен Фото: спрос на рабочую силу изменится из-за войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Восстановление экономической активности в Украине будет способствовать оживлению спроса на рабочую силу. В то же время, вероятно, ощутимо изменится его структура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2022 года).

"В частности, значительным спросом будут пользоваться работники на восстановление инфраструктуры и производственных мощностей, в логистике. Зато спрос на работников промышленных видов деятельности будет оставаться сравнительно слабым, поскольку восстановление разрушенных производственных мощностей потребует значительного времени", - говорится в отчете.

С другой стороны, сокращение рабочей силы, в частности выезд трудоспособного населения за границу, может привести к острому дефициту работников в отдельных отраслях. Все это углубит имеющиеся диспропорции на рынке труда, отмечают в НБУ.

"Кроме того, будут сдерживать общее восстановление спроса на рабочую силу недостаточные объемы инвестиций в экономике в ближайшие послевоенные годы и слабое финансовое состояние бизнеса", - считают эксперты центробанка.

Из-за войны в Украине изменится спрос на рабочую силу: кто будет нужен

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда на 2022 год до 28,9%. По данным НБУ, в 2021 году безработица составила 9,8%.

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