Через війну в Україні зміниться попит на робочу силу: хто буде потрібен

Відновлення економічної активності в Україні сприятиме пожвавленню попиту на робочу силу. Водночас, вірогідно, відчутно зміниться його структура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (липень 2022 року).

"Зокрема значним попитом користуватимуться працівники на відновлення інфраструктури та виробничих потужностей, у логістиці. Натомість попит на працівників промислових видів діяльності залишатиметься порівняно слабким, оскільки відновлення зруйнованих виробничих потужностей потребуватиме значного часу", - йдеться у звіті.

З іншого боку, скорочення робочої сили, зокрема виїзд працездатного населення за кордон, може призвести до гострого дефіциту працівників у окремих галузях. Усе це поглибить наявні диспропорції на ринку праці, зазначають в НБУ.

"Крім того, стримуватимуть загальне відновлення попиту на робочу силу недостатні обсяги інвестицій в економіці в найближчі післявоєнні роки та слабкий фінансовий стан бізнесу", - вважають експерти центробанку.