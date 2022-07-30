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Через війну в Україні зміниться попит на робочу силу: хто буде потрібен

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Україна, Субота 30 липня 2022 15:13
Через війну в Україні зміниться попит на робочу силу: хто буде потрібен Фото: попит на робочу силу зміниться через війну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Відновлення економічної активності в Україні сприятиме пожвавленню попиту на робочу силу. Водночас, вірогідно, відчутно зміниться його структура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2022 року).

"Зокрема значним попитом користуватимуться працівники на відновлення інфраструктури та виробничих потужностей, у логістиці. Натомість попит на працівників промислових видів діяльності залишатиметься порівняно слабким, оскільки відновлення зруйнованих виробничих потужностей потребуватиме значного часу", - йдеться у звіті.

З іншого боку, скорочення робочої сили, зокрема виїзд працездатного населення за кордон, може призвести до гострого дефіциту працівників у окремих галузях. Усе це поглибить наявні диспропорції на ринку праці, зазначають в НБУ.

"Крім того, стримуватимуть загальне відновлення попиту на робочу силу недостатні обсяги інвестицій в економіці в найближчі післявоєнні роки та слабкий фінансовий стан бізнесу", - вважають експерти центробанку.

Через війну в Україні зміниться попит на робочу силу: хто буде потрібен

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці на 2022 рік до 28,9%. За даними НБУ, у 2021 році безробіття становило 9,8%.

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