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Из-за войны в Украине 323 млн человек могут оказаться на грани голода, - ООН

Фото: война в Украине может подтолкнуть к голоду 323 млн человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

ООН считаете, что продолжение войны России против Украины может вызвать массовый голод в мире. В частности, на грани голодной смерти окажутся около 323 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли в Twitter.

По его словам, в последние годы продовольственные проблемы в мире лишь усугубились. Причиной стали пандемия коронавируса, увеличения расходов и, конечно, война в Украине, которая является мировым поставщиком продовольствия.

"Мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами для глобальной продовольственной безопасности. Только за последний год конфликты, климатический кризис, COVID и рост расходов толкнули 276 млн людей на грань голодной смерти. Если война в Украине не закончится в ближайшее время, это количество может вырасти до 323 млн человек", - говорится в сообщении.

Напомним, что заместитель генсека ООН посетил Москву для решения продовольственного кризиса и разблокировки украинских портов.

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Война России против УкраиныООН