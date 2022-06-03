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Через війну в Україні 323 млн людей можуть опинитися на межі голоду, - ООН

Фото: війна в Україні може підштовхнути до голоду 323 млн людей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

ООН вважаєте, що продовження війни Росії проти України може викликати масовий голод у світі. Зокрема, на межі голодної смерті опиняться близько 323 млн людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Бізлі в Twitter.

За його словами, останніми роками продовольчі проблеми у світі лише посилилися. Причиною стали пандемія коронавірусу, збільшення витрат та, звичайно, війна в Україні, яка є світовим постачальником продовольства.

"Ми стикаємося з безпрецедентними проблемами для глобальної продовольчої безпеки. Лише за останній рік конфлікти, кліматична криза, COVID та зростання витрат штовхнули 276 млн людей на межу голодної смерті. Якщо війна в Україні не закінчиться найближчим часом, ця кількість може зрости до 323 млн людей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що заступник генсека ООН відвідав Москву для вирішення продовольчої кризи та розблокування українських портів.

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Війна Росії проти УкраїниООН