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Из-за войны свои дома покинули 11,4 млн украинцев, - ООН

Новина українською →
Украина, Суббота 09 апреля 2022 16:44
Из-за войны свои дома покинули 11,4 млн украинцев, - ООН Фото: из-за войны свои дома покинули 11,4 млн украинцев (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения России свои дома оставили 11,4 млн украинцев. Из страны уже выехали 4,4 млн граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По информации ООН, 90% уехавших - женщины и дети.

При этом 7,1 млн человек считаются внутренне перемещенными лицами, то есть остались в стране, но были вынуждены уехать из собственного дома. Каждая вторая перемещенная семья имеет детей.

Указано, что большинство беженцев отправились в Польшу (более 2,6 млн), Румынию (более 670 тысяч) и Молдову (более 405 тысяч). После чего, как уточняют в ООН, многие отправились дальше в страны Запада.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 45-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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