ru ua
Сб, 09 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Через війну свої домівки покинули 11,4 млн українців, - ООН

Новость на русском →
Україна, Субота 09 квітня 2022 16:44
Через війну свої домівки покинули 11,4 млн українців, - ООН Фото: через війну свої домівки покинули 11,4 млн українців (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

З початку повномасштабного вторгнення Росії свої домівки залишили 11,4 млн українців. З країни вже виїхали 4,4 млн громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

За інформацією ООН, 90% тих, хто виїхав - жінки та діти.

При цьому 7,1 млн осіб вважаються внутрішньо переміщеними особами, тобто залишилися в країні, але були змушені виїхати з власного будинку. Кожна друга переміщена сім'я має дітей.

Вказано, що більшість біженців вирушили до Польщі (понад 2,6 млн), Румунії (більш як 670 тисяч) та Молдови (більш як 405 тисяч). Після чого, як уточнюють в ООН, багато хто вирушив далі в країни Заходу.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 45-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Біженці Війна Росії проти України
NEWS
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну