Из-за войны России против Украины погибли 148 детей

С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 148 украинских детей. Еще 232 ребенка получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.
Сообщается, что эти цифры не окончательны, поскольку нет возможности проводить расследование и осмотры обстрелов и разрушений в местах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях. В частности, в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.
"По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской - 69, Донецкой - 57, Харьковской - 53, Черниговской - 41, Николаевской - 30, Луганской - 30, Запорожской - 22, Херсонской - 27, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что число погибших из-за обстрела Николаевской ОГА возросло до 16 человек.
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