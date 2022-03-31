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Число погибших из-за обстрела Николаевской ОГА возросло до 16

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Николаев, Четверг 31 марта 2022 08:34
Число погибших из-за обстрела Николаевской ОГА возросло до 16 Фото: разбор завалов Николаевской ОГА (t.me/dsns_telegram)
Автор: Илона Свиридова

В результате обстрела здания Николаевской областной государственной администрации погибли 16 человек. На месте продолжается разбор завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что круглосуточно продолжается разбор завалов и поиск людей.

"По состоянию на 07:00 31 марта погибли 16 человек (спасатели деблокировали из-под завалов 15 тел погибших, 1 человек умер в реанимации)", - говорится в сообщении.

Напомним, ракетный удар по Николаевской ОГА был нанесен утром 29 марта. В результате обстрела разрушена центральная секция, обрушились с первого по девятый этажи.

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Николаевская ОГА Война России против Украины
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