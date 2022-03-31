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Через війну Росії проти України загинули 148 дітей

Фото: через російське вторгнення гинуть українські діти (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

З початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 148 українських дітей. Ще 232 дитини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що ці цифри не остаточні, оскільки немає можливості проводити розслідування та огляди обстрілів і руйнувань в місцях активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

"За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській - 69, Донецькій - 57, Харківській - 53, Чернігівській - 41, Миколаївській - 30, Луганській - 30, Запорізькій - 22, Херсонській - 27, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській областях - 15", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих через обстріл Миколаївської ОДА зросла до 16 осіб.

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Війна Росії проти України