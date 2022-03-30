Из-за войны России против Украины погибли 145 детей

С начала войны России против Украины погибли 145 детей. Еще 222 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

Больше всего пострадало детей в Киевской - 69, Харьковской - 49, Донецкой - 54, Черниговской - 39, Николаевской - 30, Луганской - 28, Запорожской - 22, Херсонской - 25, Киеве - 16, Сумской - 16, Житомирской областях - 15.

"Из-за бомбежек и обстрелов повреждено 790 учебных заведений. 75 из них разрушены полностью. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на оккупированных территориях.