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С начала войны свои дома покинули более 10 миллионов украинцев, - ООН

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Вашингтон, Среда 30 марта 2022 06:00
С начала войны свои дома покинули более 10 миллионов украинцев, - ООН Совет безопасности ООН (Фото: peacekeeping.un.org)
Автор: Константин Широкун

Более 10 миллионов украинцев, в том числе более половины детского населения страны, покинули свои дома с начала войны. Об этом на заседании Совбеза заявила представитель ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Из общего количества беженцев 6,5 миллиона являются внутренне перемещенными лицами, а 3,9 миллиона выехали за рубеж. Мсуя также сказала, что поток гуманитарной помощи в Украину увеличивается с каждым днем, и сейчас в стране находится более 1230 сотрудников Организации Объединенных Наций, которые работают с более чем 100 гуманитарными организациями по всей Украине.

"Украина — это гуманитарный парадокс: рядом с насилием мы видим доброту, глубокую солидарность и нежнейшую заботу", — сказала Мсуя, описывая гуманитарную ситуацию на местах.

По ее словам, первая колонна гуманитарной помощи ООН прибыла в Сумы 18 марта, доставив 130 тонн медикаментов, воды, готовых блюд и консервов для 35 тысяч человек. В понедельник вторая колонна ООН прибыла в Харьков с продуктами питания и предметами первой необходимости, которые были распределены обществом Красного Креста Украины.

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